Ilmus Jaanus Vaiksoo uus lasteraamat «King nr 41»

Paul, Minna ja Ats kuulevad üllatavat uudist – nende vanemad sõbrad Hugo ja Katja on ostnud Ida-Virumaale talu. Laste suvevaheaeg jätkubki seejärel maal Kruubi külas sõprade juures, ent suvitamisest on asi kaugel. Rahulikku külaelu rabab ootamatult mesilaste mürgitamisjuhtum. Kas tegemist on mõne põllumehe lohakusega või on mängus kellegi pahatahtlik käsi?