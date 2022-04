Eesti raamatukogud aitavad päästa Ukraina kultuuripärandit

«Venemaa-Ukraina sõja käigus on inimeste kõrval suures ohus ka sealsete mäluasutuste kogudes säilitatav kultuuripärand, mida on vaja kaitsta kohapeal või toimetada sõja jalust turvaliselt hoiule,» ütles Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo.

Tema sõnul on Rahvusvahelise Konserveerimise Instituudi (ICON) üleskutsele Ukraina mäluasutustele vahendite kogumiseks reageerinud juba mitmed riigid, kus abisaadetiste kogumiseks ja edastamiseks on loodud spetsiaalsed keskused. «Eesti poolt teele saadetav abi suundub Varssavisse, kust see lähetatakse edasi Lvivi Riikliku Tehnikaülikooli raamatukogu juurde asutatud Ukraina kultuuripärandi päästmise keskusele,» ütles Andresoo.