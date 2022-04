Mart Laar lõpetas Karl August Hindrey eelmisel sajandil alustatud romaani

«Aovalged aknad» on Karl August Hindreyle iseloomulik romaan keskse kangelaseta, esil on kogu tollane muutuv Eesti ühiskond saksa parunitest kuni eestlastest linna antvärkideni.

See on lugu sotsiaalselt homogeense maarahva mitmekesistumisest ja isiksustumisest ajastu pöördtuulte käes, olgu neiks usuvahetus ja venestuse tugevnemine või Saksa-Vene poleemika Läänemere kubermangude tuleviku üle. Mõisate maailm on minemas, talude oma tulemas. Talude päriseksostmise kaudu oluliselt iseteadvust omandanud maarahvas hakkas üha rohkem oma jõudu tunnetama ja ennast teostama.