Linnuvaatlus Kuuba moodi: kidakeelne giid ja väike jalutuskäik suvalises võpsikus

Kuuba. Guanaroca laguun

Hommikul kell seitse on väike Fiat ukse ees ja kuulsad roosad flamingod Guanaroca laguunil loodetavasti meie tulekuks üles rivistatud! Nii ma mõtlen, aga oi, kuidas eksin. Flamingod võivad ju roosad ja rõõsad olla, aga kohe kindlasti ei ole seda unine looduspargi personal.

Kogunemine väikese kuudiku juures, kohal on nii 17 turisti ja nende taksojuhid. Taksojuhid kohtuvad ilmselt peaaegu igal hommikul ja saavad eelmisel päeval pooleli jäänud juttu nüüd jätkata. Turistid on kõik ontliku olemisega, sest eks ole neilegi ju aetud hirmujuttu, et kell kaheksa peab platsis olema, muidu flamingod lendavad ära (muahahaa!). Mõni on valmistunud tõsiseks matkaks, teine tulnud heleroosade varbavaheplätude ja paljaste säärtega (nimesid ma ei nimeta), mõni mätserdab sääsetõrjet, mõni kimub suitsu. Enim tõmbab tähelepanu üks kummaline venekeelne nelik, kaks neist selgelt venelased, teised kaks tuvastamata veel.

Mae Lender, «Minu lõunamaa. Klantspildi taga». Foto: Raamat

Keegi loivab kohale ja keerab ukse lukust lahti, keegi sikutab leti kohalt luugi ära. Tuleb veel mingi tädi (hiljem selgub, et vetsuvaht, see ju püha amet Kuubal – ikka raha mulle, paberiruuduke sulle). Keegi hakkab kuudist prügikaste välja vedama.

Siis lohistatakse õue plastlauad ja toolid. Kellele, ei tea, aga kuna flamingohuvilised turistid hakkavad juba jalalt jalale tammumisest väsima, siis loomulikult potsatavad nad kui küpsed ubinad toolidele.

Kuudi sügavusest sikutatakse välja ja paigaldatakse lae alla teleriekraan, kohe varsti hakkab seal kinopilt jooksma. Esimene videoklipp tutvustab kirste. Just, nagu surnukirste või nii. Me ei hammustagi läbi, kas keegi päriselt usub, et me tahame ehk reisilt kirstu kaasa osta.

Siis tuleb veidi teemakohasem filmijupp, looduspargist ja mõnest siinsest asukast. Natuke igavam kui see kirstu asi, aga peaaegu et hakkab tunduma, et oleme piletiraha eest midagi ka saanud.

Nagu sa juba ehk tead, on Kuubal absoluutselt igas putkas muidugi rummi müüa, olenemata tegevusalast või kellaajast või muudest seesugustest vähetähtsatest pisiasjadest. Nii ka siin putkas. Tuletan meelde, et teemaks on flamingod ja kell on kaheksa-üheksa vahel hommikul. Ja nüüd äkki läheb tüübi nägu naerule ja ta vehib hoogsalt kuhugi maantee poole.

Jee, laekuvad koolaplokid.

See ju oligi täiuslikust Cuba Librest puudu, küllap ei saanud ta meid varem parki lubada, sest äkki meil janutab, ja temal jälle isutab teenistuse järele ja... Tundub, et nüüd on kõik tarvilik üheks õigeks linnuvaatluseks olemas!

Nüüd hakkavad asjad liikuma. Kõik uksed-aknad avatakse lõplikult. Vetsuputka läheb lahti. Turistid võivad end sappa võtta, sest algab vautšerite vahetamine piletiteks. Mida mitte keegi mitte kunagi mitte kuskil loomulikult ei kontrolli, aga mis on hirmus tähtis toiming.