Aasta alguses on raamatukogudest laenutatud üle 2,5 miljoni raamatu

«Eesti inimesed on ka raamatukogude aastal väga tublid lugejad. Võrreldes 2021. aasta esimese kvartaliga on raamatukogude aastal olnud laenutusi juba 55 000 võrra enam,» sõnas raamatukogude aasta programmijuht Liina Valdre. «Kui 2021. aastal tehti Eestis kokku pea 13 miljonit laenutust, siis tänavu loodame veelgi suurema hulga lugejate jõudmist raamatukogudesse. Eriti praegusel ajal on lugemine üks hea võimalus, kuidas oma mõtted rahulikumatele radadele sättida,» täiendas Valdre.

30. märtsi seisuga on tänavu raamatukogudes üle Eesti tehtud kokku 2,69 miljonit laenutust. Kõige enam laenutusi maakonna ühe elaniku kohta on Võrumaal (3,7), Tartumaal (3,4), Hiiumaal (3,1), Põlvamaal (3) ja Lääne-Virumaal (2,6). Eesti keskmine näitaja sel perioodil on kaks laenutust elaniku kohta.

«Üks viis, kuidas raamatukogude aastast osa saada ja aidata kaasa uue rekordi sündimisele, on osaleda lugemistalgutes. Selleks tuleb seada sammud lähimasse raamatukokku ja leida sealt endale meelepäraseid teoseid, mida lugemiseks kaasa haarata,» sõnas Lääne-Virumaa Keskraamatukogu direktor Kaili Õunapuu-Seidelberg.

«Näiteks kõigis Lääne-Virumaa raamatukogudes saab mängida lugemisbingot – mängulehed ootavad nii väikeseid kui suuri lugejaid. Ka mitmetes teistes raamatukogudes üle Eesti on käima lükatud sündmused, mis annavad ideid ja muudavad raamatute laenutamise mängulisemaks ja põnevamaks. Loomulikult on ka raamatukoguhoidjad alati olemas, et soovitusi jagada,» lisas Õunapuu-Seidelberg.