Sinijärv soovitab raamatut: soliidne, hariv ja huvitav lugemine

Muljetavaldav koguteos valitud artiklitest ja uurimustest professor Rebase ajaloolaseteelt. Nooremad põlved teavad Hain Rebast pigem poliitiku ja ühiskonnategelasena, siit raamatust saab aga hea ülevaate tema aastakümnetepikkusest tegutsemisest Läänemeremaade ajaloo uurija ja tutvustajana. Ülevaade kusjuures on meeldivalt poliitikavaba, ehkki autori seisukohad ning veendumused on selgesti olemas. Nad lihtsalt ei ole esil. Ajaloo ärakasutamist oma ilmavaate promomiseks ei saa Rebasele küll kuidagi inkrimineerida.

Meeldiv on seegi, et eri kümnendeil kirja pandud töid ei ole kiputud tänapäevaseks toimetama, nad peegeldavad omi ajastuid ning toonasi teadmisi-võimalusi-vajadusi. Kogumik ei pretendeeri ka ülevaatlikkusele ega püüa olla populaarne sissejuhatav «lühiajalugu». Rohkem on ta fragmentaarium, pildistik Läänemereruumi lugudest läbi sajandite, et mitte öelda aastatuhandete. Keskendudes arusaadavalt siinsele keskajale, mis alati autori peamiseks uurimisteemaks olnud. Et aga nood pildistused on põhjalikud, omavahel paljuski seotud ning varustet ohtrate viidetega, siis tegelikult toimib raamat ka nö lühiajaloo formaadis päris hästi, kirjutades teatud ajalooperioodid või vaatenurgad lihtsalt üksikasjalikumalt läbi.