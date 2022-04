Sinijärv soovitab raamatut Eesti mehest, kelle valitud eriala jättis ta tihti suurte nimede varju

«Betoonist võlutud» üllatas mind heas mõttes. Eks ma natuke peljanud, et kas ma ikka viitsin ühe – olgugi tuntud ja eesti soost – ehitusinseneri elukäigu kohta väga pikalt ja süvitsi lugeda. Aga ei. Või, õigemini, jaa. Raamat on otsast otsani hästi komponeeritud, liigendatud ning eeskätt kirja pandud. Olgu tegemist Essee, intervjuu või ülevaateartikliga, tühja juttu pole trükki lastud ning hästi põnev on lugeda isegi täiesti võõrastel teemadel. Eks see üks hea raamatu pointe ju ole – teha tundmatud teemad tuttavamaks.