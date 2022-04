Ilmus õnnekoolitaja Dalí Karati praktiliste õnneharjutuste kogumik «Õnn on otsus!»

Missioon – õnnelikum Eesti

Õnnekoolitaja Dalí Getter Karat on lisaks veel mitme raamatu autor ja podcaster, kes teeb kursuseid ning annab nõu, kuidas elada tasakaalus ning õnnelikku elu. Dalí nimetab end õnne temaatika aktivistiks, kes on oma missiooniks võtnud teha õnnelikumaks esmalt Eesti ja seejärel kogu maailma rahvas.

Kõik raamatus olevad õnneharjutused on välja kasvanud Dalí isiklikest läbielamistest ning iseenda peal järele proovitud. Dalí sõnul on talle endale kõige suuremat mõju avaldanud perspektiivi teadlik muutmine ehk mõistmine, et see, kuidas me midagi vaatame, mõjutab meie tunnet ja õnnetaset kõige rohkem. Mitte ükski asi pole kunagi ainult positiivne või ainult negatiivne. Muutes vaatenurka, saame muuta oma mõtteid ja tundeid.

Õnnetrenniga püsivalt õnnelikuks

Dalí usub, et õnn on nagu lihas – seda saab treenida teadliku tähelepanu ja keskendumisega. «Sellega on nii nagu jalgrattaga sõitmise või autoroolis olemisega: alguses ei osanud, aga siis järjest õppisid ja pidid püüdlikult teatud liigutusi tegema, teadlikult keskenduma sellele, et see sul välja tuleks,» toob Dalí võrdluse.

Koostöös GoodNewsi kirjastusega ilmunud raamatusse «Õnn on otsus!» on kogutud 29 õnneharjutust, mis kõik aitavad kaasa elukvaliteedi tõstmisele. Näiteks leiab sealt juhised sisemise naeratuse meditatsiooniks, aga ka selle kohta, kuidas luua segastesse olukordadesse selgust, sõlmida olevikuga rahu ning kogeda taotlemise müstilist väge.