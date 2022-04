Dr Claudia Black: sõltlaste lapsed satuvad sageli ka ise sõltuvuse küüsi või abielluvad sõltlasega

«Kogu elu on mu pingutused olnud suunatud sellele, et mitte korrata oma isa saatust. Ja nüüd seisneb meie ainus erinevus selles, et isa suri alkoholismi kätte, aga mina ei pruugi enda omasse surra.»

Nende sõnade esmakordsest kuulmisest on möödunud palju aastaid. Nende jooksul olen kuulnud sarnaseid lugusid igas vanuses meestelt ja naistelt üle maailma. Olenemata sellest, millise sõltuvusainega tegu on, suurem osa sõltlaste lapsi on endale lubanud: «Minuga ei lähe iialgi nii.»

Nad tõotasid endale, et nemad ei tee nii, nagu nende vanemad. Perenõustamistel kuulen sama lugu nende sõltlaste abikaasadelt ja elukaaslastelt, kes on kasvanud sõltuvushäirega perekonnas ja samu lubadusi korranud. Nad ei kujutanud uneski ette, et see võiks nendega juhtuda. Kuid nad abiellusid sõltlasega – mõned neist mitte ühe korra, vaid kaks või kolm korda –, kuigi olid siiralt uskunud, et nendega ei lähe iialgi nii. Nad on jahmunud, kui sõltuvusmuster kordub. Ei lähe kaua, enne kui nendegi lapsed endale sama lubaduse annavad. Uus põlvkond lapsi peab keset kaost ja hirmu võitlema oma enesehinnangu eest.

Juhindun töös ja eraelus veendumusest, et keegi pole ära teeninud hirmus ja häbis elamist. Ma ise kasvasin üles keskkonnas, kus sõltuvus oli igapäevaelu lahutamatu osa. Lisaks sellele, et mu isa oli alkohoolik, pidasid mu vanemad meie väikelinnas metsatööliste kõrtsi. Pidev alkoholitarvitamine oli täiskasvanute seas üldlevinud ja laste jaoks oli see tavaline vaatepilt. Kuigi minu ema seda ei teadnud, oli mu isa joomisharjumus välja kujunenud ammu enne nende abiellumist. Isa oli abiellumise ajal vaid 22-aastane, ema 17. Kasvanud alkoholismi ja hasartmängurluse keskel, ei pidanud mu ema isa süvenevat sõltuvust sugugi murettekitavaks.

Just tõsiasi, et sirgusin sellise põlvest põlve edasi antud «pärandi», perekonnas sügavale juurdunud alkoholiprobleemide õhkkonnas, tõi mind valdkonna juurde, mida toona nimetati viinaraviks. Ma armastasin oma vanemaid palavalt ja tean, et nemadki armastasid mind. Sellest hoolimata sai mulle osaks emotsionaalselt, füüsiliselt ja hingeliselt katkine, alkoholist laastatud pereelu.

Kui mul paluti haiglas, tagasihoidlikus sõltuvusraviosakonnas, kus ma toona töötasin, luua pereprogramm, ei tulnud mulle pähe täpsustavaid küsimusi esitada. Eeldasin, et pere all mõeldakse sõltlaste lapsi. Niisiis kutsusingi programmis osalema nende lapsi, et nad oma kogemusest räägiksid.