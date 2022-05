GALERII ⟩ Raamatu ja roosi päeval sai roosi vahetada tasuta raamatu vastu

«UNESCO deklaratsioonis on märgitud, et raamatud on vabaduse, ühtsuse ja rahu sümbolid. Tänase maailma kontekstis on omandanud need sõnad veel tugevama ja erilisema väärtuse. Ärevusega toimetulemiseks on mitmeid meetodeid, mis aitavad hoida sisemist rahuseisundit ja pidepunkti. Üheks selliseks variandiks on raamatute lugemine. Kui lugeda raamatuid igapäevaselt vähemalt kuus minutit, siis uuringutele tuginedes väheneb stress ligi 68%. Raamatute lugemine ei ole tegevus, mida tehakse kiirustades. See võimaldab teha kerge pausi ning eemalduda stressifaktoritest. Raamatu ja roosi päeva traditsiooni jätkamisega soovime tõsta esile raamatu tähtsust inimese ja ühiskonna tasemel,» märkis Apollo Kaupluste turundusjuht Ardo Krass.