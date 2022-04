Kui enne ei taipa ­elada, siis tuleb kasvõi pärast oma matuseid seda teha

«Loodetavasti leiavad kõik lugejad Eesti südikate vanainimeste juhtumiste kaudu innustust selleks, et elamiseks ei ole kunagi hilja. Raamatu peategelanegi nendib, et kui enne elu nautida ei taipa, siis võib seda teha kasvõi pärast oma matuseid,» ütleb Tarmu Kurm raamatu tutvustuseks.

Eduard oli kogu oma elu olnud igasuguste suuremate ­ostudega väga ettevaatlik. Need vähesed korrad, kui ta oli endale midagi veidi hinnalisemat lubanud, põdes ta oma ostu­otsust mitu päeva. Oli seda nüüd vaja, oleks saanud ju ilma, ­tühja-tähja peale nüüd nii palju raisata! Ükskord oli ta ostnud emotsiooni ajel uue raadio, mida kutsuti vist duubelmakiks, sest seal oli ruumi kahele kassetile. Ta ei julgenud ostu Elmerinele näidata, vaid peitis selle sahvrisse pappkasti ja pani kastile veel ka vana kaltsuvaiba peale. Nädalapäevad hiljem otsustas ta hakata pinnast ette valmistama ja rääkis Elmerinele, et kuuldavasti on poes praegu hea hinnaga uhked välismaalt pärit raadioaparaadid ja temal on karanud pähe ­vallatu mõte, et nad võiksid endalegi sellise muretseda. «Hull peast,» pareeris Elmerine, «mitte mingil juhul ei hakka ­sellise asja peale raha raiskama, meie vana raadio töötab veel väga hästi.»

Mis seal salata – Eduard oli hoidnud tagasihoidlikku ja vähenõudlikku joont ka muudes tegemistes, mis ettevõtlikkust eeldasid. Näiteks nende hoovinurka planeeritud pergola oligi jäänud tegemata. Eduard oli alguses pakkunud, et nad paneksid sinna ajutiselt lihtsalt paar pinki ja küllap siis hiljem jõuab katusealuse meisterdada. Nagu mitmel puhul varemalt, näitas elu nüüdki, et ajutine on igavene. Kui on vaja jäävaid lahendusi, siis tuleb planeerida midagi ajutist. Sealsamas ajutisel pingil istudes olid Eduard ja Elmerine sageli arutanud, kuidas nad penisonipõlves elama hakkavad ja mida kõike ette võtavad. Alates reisimisest ja lõpetades sanatooriumikülastustega, sest siis on aega. Tegelikult muidugi ei olnud ja seda kõike ei juhtunud mitte kunagi. Pärast Elmerine surma oli Eduard palju mõelnud, miks nad ometi oma plaane kunagi ellu ei viinud. Nüüd mõtles Eduard, et kui enne ei taipa ­elada, siis tuleb kasvõi pärast oma matuseid seda teha.