Noortekirjanduse päeval selgusid raamatud, mida noored kõige innukamalt loevad

Margus Karu noortekirjanduse auhinnaga tunnustatakse eelneval aastal Tallinna Keskraamatukogust kõige enam laenatud Eesti noorteromaani autorit. Auhinda anti välja teistkordselt ja selle võitis taas Kaia Raudsepp. «Kui juba eelmisel aastal oli see suur üllatus, siis see aasta veelgi suurem. Loodan, et järgmine aasta enam ei tule,» naeris autor. Auhinna toonud romaan «Lihtsalt ära jää üksi» on mõtlemapanev lugu sellest, kuidas vägistamise ohvriks sattunu õpib peale suurt traumat eluga edasi minema ja kaasinimesi usaldama.