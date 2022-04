Saabuv kevad toob kaasa linnulaulu, puhkevad pungad ja tärkava muru. Lisaks loodusele ärkavad talveunest ka erinevad sõidukid. Teedele kiirustavad auke lappima asfaldimasinad, põllutöödega alustavad traktorid, uljad mootorratturidki korrastavad oma sõiduriistad ja järgivad tee kutset. Seekordne raamatuvalik kutsub sind transpordivahendite ja töömasinate imelisse maailma, et nende keerukate, pisut ehk salapärastegi mehhanismidega lähemalt tutvust teha. Põnevat lugemist, rohkelt uurimist ja väärt tarkuseteri leiavad nii väikesed kui suured tehnikasõbrad.

Torben Kuhlman, «Lindbergh. Seikluslugu lendavast hiirest». Foto: Raamat

Torben Kuhlman

Illustreerinud autor

Tõlkinud Kadi Eslon

Kirjastus Rahva Raamat

2022

Üks suures linnas elav hiir armastab üle kõige inimeste raamatuid ja ajalehti lugeda. Kui aga tema liigikaaslased hakkavad peale mehhaaniliste lõksude leiutamist linnast kaduma, ei näe hiireke enam muud võimalust kui linn maha jätta ja üle ookeani Ameerikasse minna. Suur ausammas tervitavat ju seal kõiki saabujaid! Kuna laevu blokeerivad kassid, jääb ainsaks võimaluseks lennumasin ehitada ja sellega teele asuda. Õnneks on hiireke nupukas ja järjekindel ning peagi saabki ta taas sõpru tervitada.

Raamat on pühendatud lennunduspioneerile Charles Lindberghile, kes ületas 1927. aastal esimesena oma ühemootorilise lennukiga ilma vahemaandumiseta Atlandi ookeani. See köitvate illustratsioonidega teos on esimene suuri leiutajaid tutvustavast sarjast.

***

Salla Savolainen, «Asfalt». Foto: Raamat

Salla Savolainen

Illustreerinud autor

Tõlkinud Lea Salumets

Kirjastus Helios

2022

Soome autori Salla Savolaise rohke pildimaterjaliga «Asfalt!» pakub põhjalikku ülevaadet kõigest asfaldiga seonduvast. Peategelasteks on veoautojuht Kärman ja tema truu sõber, asfaldikoer Ruudi, kelle tegusat nädalat jälgitakse. Selle aja jooksul eemaldatakse teelt vana asfalt, valmistatakse uus, kantakse see teele ja märgistatakse. Loomulikult ei tee Kärman ja Ruudi uut teed kahekesi. Töödejuhataja Koikson, ekskavaatorijuht Emma, mõõtja Laura, ehitusmees Madis, asfaldijaama töölised, paigaldusjuht Erik ja paljud teisedki peavad andma panuse, et tee uuesti siledaks saaks.

***

Lucie Hášová Truhelková, «Traktorid». Foto: Raamat

Lucie Hášová Truhelková

Illustreerinud Martin Sodomka

Tõlkinud Marge Heinala

Kirjastus Sinisukk

2022

Elutruude piltide ja lühikese selge tekstiga raamat annab hea ülevaate nii sellest, mis toimub traktori kapoti all kui tutvustab ka põllul, metsas ja maanteel tegutsevaid sõiduriistu. Kas tead, mis on libliksahk? Kuidas töötab kartulikombain? Mille jaoks on tarvis söödamikserit? Raamatu juhatab sisse traktorifänni kasvutee kirjeldus, lõpuosas arutletakse ka selle üle, milline võiks olla traktorite tulevik.

***

Martin Sodomka, «​Kuidas ehitada mootorratast?». Foto: Raamat

Martin Sodomka

Illustreerinud autor

Tõlkinud Mario Pulver

Kirjastus Rahva Raamat

2021

Kui rott Ärni jõuab tagasi oma puhkusereisilt lõunamaale, mille ta sooritas iseehitatud aeroplaaniga, on tema sõpradel Fredil ja Tirtsul, kes aitasid seda lennumasinat ehitada, juba uus plaan – nad soovivad ehitada mootorratast. Esialgu on Ärni pahur, kuid tasapisi nakatab sõprade entusiasm tedagi. Peagi saavad ka raamatut lugevad lapsed teada, milliseid osi on vaja ühe mootorratta jaoks, kuidas need kokku panna ning mil viisil mootorratas liikuma saada.

Samas sarjas on ilmunud ka «Kuidas ehitada autot» (2020). Roti tööriistadest ja töökohast annab ülevaate pappraamat «Ärni töökoda» (2022).

***

Štěpánka Sekaninová ja Tom Velčovský, «Transpordivahendid, mis muutsid maailma». Foto: Raamat

Štěpánka Sekaninová ja Tom Velčovský

Illustreerinud Martin Sodomka

Tõlkinud Maris Rehesaar

Kirjastus Sinisukk

2021