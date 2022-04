PILDID ⟩ Jaak Juske selgitab uues raamatus lastele Ukraina ajalugu ja Venemaa agressiooni

«Olin toona ajalooõpetaja ja nägin, kuidas vabas Eestis sündinud noortel tekkis hirm, tekkis väga palju küsimusi. Nii kirjutasin lastele raamatu « Salapärase Venemaa lugu ajaloost ja Eesti suhetest oma suure idanaabriga,» räägib Juske. «Nüüd, kaheksa aastat hiljem, kui Putin alustas Ukraina vastu suurt vallutussõda, hakkasid mulle kirjutama ajalooõpetajad ja küsima, kuidas seletada õpilastele Kiievi ja Moskva keerulisi suhteid, kuidas seletada sõda lastele. Nii võtsin ette Ukraina raamatu kirjutamise, et selgitada lastele arusaadavalt Ukraina rahva ja riigi lugu, aga tuua välja ka tänase sõja põhjused.»

Kui paljude väikeste lugejate jaoks tähendab Ukraina üht vapralt sõda pidavat maad, siis sellel suurel maal ja rahval on rääkida tegelikult väga palju erinevaid, põnevaid ja värvikaid lugusid alates aastatest, kui seal seiklesid varjaagid ja mongolid, kuni ajani, mil kogu maa juubeldas Eurovisioni võidu üle. Kaugete aastate ja tuhandete kilomeetrite kaugusele jäävad sündmused muudavad elavaks Ed Labetski illustratsioonid.

Ka toob Juske raamatus välja ajaloosündmused, mis Ukrainat ja Eestit teineteisele lähemale on toonud – neid on üllatavalt palju ilmselt ka täiskasvanud lugeja jaoks.

Kindlasti on kõik kuulnud hirmsaid ja samas natuke põnevaid lugusid Tšornobõli tuumakatastroofist ja sellest, kuidas seda ka Eestist likvideerimas ning plahvatuse tõttu kodust ilma jäänud ukrainlaste uut kodulinna ja maju ehitamas käidi. Ehk on üheskoos kaardi pealt isegi üles otsitud Tallinna nime kandev kvartal Slavutõtši linnas. Vahest kuuldud ka Eesti küladest tänaseks okupeeritud Krimmis. Aga ühine lugu on palju pikem, selgub raamatust.