Treener Siim Veri viis raamatusoovitust vaimse tervise hoidmiseks

Veri pani kokku viis raamatusoovitust, kust leiab pigem pigem vaimsel tervisel (psühholoogial) põhinevat kirjandust, millest on ta ise kõige rohkem kasu saanud enda elu tervislikumaks muutmisel. Ta tõdeb, et sportlaste elulood on ka huvitavad, aga nad enamasti ei anna nii praktilist nõu, kui konkreetselt vaimsele tervisele pühendatud kirjandus. Kuna vaimne ja füüsiline tervis on väga tihedalt seotud ning viimaseks vajalikud elustiili mustrid on laialdasemalt teada (piisav liikumine, regulaarne treening, tervislik toitumine, uni), siis need raamatud on kasulikud just «hingele» ehk vaimsele tervisele.

«12 elu mängureeglit: vastumürk kaosele», Jordan B. Peterson

Veri tutvustab, et tegemist on tunnustatud kliinilise psühholoogi teosega, mis lahkab väga põhjalikult inimese psühholoogia alustalasid. Selle lugemine oli rikkalik kogemus, mis mõjutas tema suhet nii iseendaga kui ka terve maailmaga.

«Aatomharjumused»​, James Clear

Terve meie päev koosneb suures osas automatiseeritud harjumustest: see kuidas me igapäevaselt tööd teeme, kuidas ja mida me sööme, kas me regulaarselt liigume ja treenime, kas ja millised on meie halvad harjumused millest me ei suuda loobuda. See raamat annab mõned lihtsalt rakendatavad praktilised nõuanded, kuidas enda elus harjumusi paremuse poole suunata.

«Stillness is the Key : An Ancient Strategy for Modern Life»​, Ryan Holiday

Tänapäeva ühiskonnas ja tehnoloogiliste lahenduste seltsis on meil kõigil väga kiire elutempo. See kiire elutempo ja igapäevaste murede laviin võib hakata aja jooksul meie vaimset tervist negatiivselt mõjutama: ärevus kerkib, meeleolud muutuvad volatiilsemaks, tunneme et me ei suuda enam rahuneda ning tihti haarame väliste abivahendite järele (alkohol, suitsetamine, ülesöömine, ravimid jm sõltuvuslikud käitumismustrid), et tunda ennast jälle rahulikult.

See raamat pakub aga alternatiivseid strateegiad toimetulekuks aastatuhandete jooksul kujunenud inimkonna tarkuste abil.

«Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi»​, Dale Carnegie

See kirjandusklassika ilmus esimest korda 1936. aastal, aga selles leiduvad põhimõtted on sama aktuaalsed tänapäeval, kui need olid siis.

Veri selgitab, et me kõik oleme inimesed ja meil kõigil on tunded. Kui me oskame paremini arvestada ja ümber käia meie ümber olevate inimeste «inimlikkusega» ehk tundelise iseloomuga, siis on meil kergem luua sügavaid sõprussuhteid ja laiemat võrgustikku. Ja me teame et head suhted meid ümbritsevate inimestega on üks vaimse tervise alustalasid.

«...Ja siiski tahta elada», Viktor Frankl