«Ise kirjanik, kes ei kirjuta, aga näed, ajakirjanikele kipub küll kirjutamisest vatrama»

Patti Smith, «Pühendumus». Foto: Raamat

«Pühendumuses» põimuvad omaelulooline jutustus ja lüüriline fantaasia. Teksti raamiks on Patti Smithi reis Prantsusmaale, kus ta külastab Pariisi, Sète’i linna Vahemere ääres ja Albert Camus’ suvemaja Lourmarinis. Reisimuljed, loetud raamatud ja Martti Helde film «Risttuules» inspireerivad teda kirja panema eriskummalise loo noorest kirglikust iluuisutajast, eesti päritolu Eugeniast.

«Inspiratsioon on mõõtmatu suurus, teadmata tunnil ründav muusa,» ütleb Patti Smith. «Pühendumus» ongi tunnistus sellest, kuidas autori otsiv vaim kõigest ümbritsevast impulsse saades tööle asub, nii et sünnib talle endalegi ootamatu teos.

Raamatu lõpust leiab autorit ja tema loomingut tutvustava saatesõna tõlkija Paula Taberlandilt.

Loe teosest katkendit!

***

Otsides sootuks midagi muud, komistasin juhtumisi filmi «Risttuules» treilerile. Tegemist on Martti Helde reekviemiga tuhandetele eestlastele, kes langesid massiküüditamise ohvriks ja lõpetasid Siberi kolhoosides, kui Stalini sõdurid nad 1941. aasta varasuvel kinni võtsid, pereliikmed üksteisest lahutasid ja loomavagunitesse ajasid. Surm ja pagendus, saatus pea peale pööratud.

Režissööri ainulaadne dramatiseering lõi näitlejaist visuaalse luuletuse, pannes kaamera hulga liikumatute inimpiltide vahelt läbi vooglema. Aeg seisab paigal, ent samas kihutab edasi, tuues ekraanile piltsõnu sellest kurbmängust. Kohutav kingitus, täheldan ma sõnu pingutusega paberile kandes. Kõigest hoolimata aiman siiski, et nende taga on käärimas midagi veel. Kõnnin vaimusilmas mööda teed ja jõuan kuusemetsa ja tiigi ja väikese laudadega vooderdatud majakeseni. Siin oligi see millegi muu algus, kuid tollal ma seda ei teadnud.

Visand talvest. Kõigest teepikkuse kaugusel. Sinine hommikumantel on riputatud akna ette, mis enam läbi ei paista. Kõikjal on veri, verevusest tühjaks nõrgunud, ja koer haugub ja tähti langeb läbi kahkja laotuse.

Surev vasikas. Lahas sõral – plekid, augud. Saabub öö, ähmastades viimse elava olendi tõmbleva jäseme.

Visand ajast. Hammasrattad, väikesed käed tardunult jääs. Uudishimu kaotanud linnud lakkavad tiibu lehvitamast. Tants on läbi ja armu pale on vaid lai seelik ja talve häilitud kannad.

Hommikul ärgates mõtlen ikka veel filmi «Risttuules» mustvalgetele dioraamidele, inimooperi pinevale tempole hangunud hingavais kujudes. Olen endiselt filmi jõulisest väljendusrikkusest sedavõrd haaratud, et mulle ei meenu, mida ma alguses üldsegi otsisin. Laman voodis ja lasen peas aeglases panoraamvõttes uuesti lahti rulluda pagendatud inimketil, mis sammub läbi raugematu valgete õielehtede saju. Krüsanteemid. Jah! Tervete kimpudena, ja närune elurong uduna möödumas. Kui aga tulen varem nähtud filmilõigu juurde tagasi, ei leia ma ühtki taolist stseeni. Olin ma seda tõepoolest ise ette kujutanud? Lükkan arvuti kõrvale ja läkitan konarlikule krohvlaele otsuse: me rüüstame, me võtame omaks, meil puudub teadmine. Tõusen, et põit tühjendada. Vaimusilmas lumi.