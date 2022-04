Kas hävitada üks kodu või vaadata kogu maailma leekidesse lahvatamas?

Linus tundis, kuidas Talia tema kõrvale astub ja leti poole küünitab, ise kätega vehkides, sest ta ei näinud päris üle leti.

Naine ulatas talle kotid.

Ja jäi siis kõhklema, öeldes: «See sinu aed. See kõlab imeliselt.»

«See ongi imeline,» vastas Talia ilma igasuguse uhkustamiseta.

«Kas oleks… mulle meeldib teha fotosid Marsyase aedadest.»

Ta osutas korgist tahvli poole, millele olid kinnitatud fotod erinevatest aedadest. «Nende inimeste omadest, kes siin ostmas käivad. Minu meelest on kõik aiad erinevad. Need peegeldavad oma loojate iseloomu.»

«Meie aias ei ole ühtegi laipa,» ütles Lucy abivalmilt. «Aga kui see välja arvata, on aed üsna täpselt nagu Talia.»

«Seda on hea kuulda,» ütles naine vaevukuuldavalt. Ta vangutas pead. «Võib-olla… kui härra Bakeril midagi selle vastu pole… võib-olla saaksin ühel päeval tulla sinu aeda vaatama? Kevadel, kui kõik õitseb? Või varem, kui see ka sobib.»

«Jah,» üles Talia, silmad sädelemas. «Oo jaa. Kuigi härra Bakerilt pole vaja küsida. Te peate küsima Arthurilt. Aga ma olen kindel, et tal pole selle vastu midagi. Härra Baker tuli siia vaid vaatama, et meid ei näljutata ega peksta ega hoita puurides. Ta läheb varsti koju.»

Linus tõstis näo lae poole, vaikselt juhatust paludes.

«Oih,» ütles naine. «See on… tore?»

Lucy noogutas. «Väga tore. Aga härra Baker polegi väga halb. Olgu, ma muidugi üritasin teda saarelt minema hirmutada, kui ta kohale jõudis, aga praegu mulle meeldib, et ta on elus, mitte… see teine.»

Linus ohkas.

«Imeline,» ütles naine hädise häälega. «Seda on armas kuulda. Ma annan Arthurile teada, millal tulla saaksin.»

Talia saatis naisele särava naeratuse. «Ma loodan, et te olete valmis hämmastuma. Minu aia kõrval on need aiad teie piltidel täielik saast.»

Oli aeg minema hakata. «Tänan teid,» ütles Linus kangelt, kui lastel käest haaras ja neid poest välja hakkas tirima.

«Head aega, taimetädi!» kriiskas Lucy. «Üsna pea näeme jälle!»

Nad olid tagasi väljas päikesepaistes, kui Linus jälle hingata suutis. Aga enne, kui ta jõudis öelda, mida asjast arvab, üllatas teda kõva kallistus ta parema jala ümber. Ta vaatas alla ja nägi Taliat, kes tema külge klammerdus. «Aitäh, härra Baker,» ütles ta vaikselt. «See oli teist väga kena.»

Mees kõhkles, kuid sirutas siis käe ja patsutas Taliat läbi tema mütsi pealaele, asi, mida ta veel mõni päev tagasi poleks söandanud teha. «Pole tänu väärt.»