ARVUSTUS ⟩ Toores rõõm sellest, et saab elada teisiti

Muidugi arvesta, et Florence ei kirjutanud raamatut meestele ja ilmselt on raske end temaga samastada. Mehed, kes seda raamatut sirvisid, noogutasid talle mitmes kohas kaasa, kuid ei avaldanud soovi süvitsi seda lugeda.

…vanemale/palju lugenud feministile?

Jah, kui tahate teada, mida uus põlvkond mõtleb või olete feministlike tekstide kollektsionäärid või ilusate värviliste raamatute fännid. Aitab ka kui eneseabiraamat ei aja iiveldama, sest oma žanris teeb see just seda, mida peab, ja teeb seda hästi. Kui oled jõudnud mõelda, et sured üksi kassimammana, võib see olla korraline lugemine kohe praegu. Ühtlasi, olles feminismiga praktikas küllalt kaua tuttav, oli mul inimesena hea meenutada põhitõdesid, mida Florence kuulutab ja mis enesehinnangu-madalikes hulpides meelest läheb.

Aga, siinkohal käin puhtalt Florence’i enda jälgedes, kui ütlen, et see on veel üks ilus valge nahavärviga paiksooline* ja puudeta inglise keelt kõnelev naine Instagramist. Florence viitab tihti, kui oluline on kuulata teistsuguseid hääli ja tunnistab enda privileegipositsiooni avalikult.

See ei tohiks segada kellegi lugemiskogemust, aga feministisektsioonis on aus mainida, et Florence Giveni raamat on toonud üles avalikke lahkhelisid teise suunamudijaga, mustanahalise Chidera Eggerue’ga, kellega Given ka varem tööandjat jagas ja keda ta ka oma raamatus tsiteerib. Eggerue plagiaadisüüdistus hõlmas raamatute disaini, stiili ja isegi sisu. Tõsi, mõlemad on värvilised ja tegelevad eneseabi-feminismiga. Advokaadid leidsid aga, et kõik on juriidiliselt korrektne. Feministlik sotsiaalmeedia pole üksmeelselt poolt valinud, aga pigem on otsustatud, et Given ei pea müügitulu Eggerue’ga jagama.

Igatahes tuleb arvestada, et enne Florence’it on tulnud palju teisi naisi, kelle toel see raamat ellu tuli. Ühtlasi pole tema mõtted teab mis uudsed ja esindavad *woke-radikaalsust sellise vastavastatud entusiasmiga, mille peale mõni vanem lugeja võiks ütelda, et küll läheb mööda. Kuid ühenäolist feminismi pole olemas ja on ka oluline, et me ei teeks maha teksti lihtsalt sellepärast, et tegu on noore naisega, mitte aastakümneid teemaga tegelenud akadeemiku või aktivistiga. Noorus ei ole patt. Florence’i sõnum on vajalik ja kui see jõuab inimesteni läbi tema, mitte kõigi nende teiste häälte, kuna Florence on kuidagi cool’im või sarnasem oma lugejatega, siis las olla. Võimalik, et kogenum lugeja tahab veeta aega hoopis mõne autoriga, keda Florence tsiteerib või tänab.

…wannabe-suunamudijale või turundus- või disainihuvilisele?