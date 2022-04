Lauri Räpp soovitab 3 raamatut, mis puudutavad, vapustavad ja jäävad kauaks ajaks meelde

Viimase aja parim lugemiselamus, kus ma jäin peaaegu igale leheküljele kinni, sest tahtsin kirjapandut veel ja veelkord üle lugeda. Backman on meister, kes mahutab pealtnäha lihtsasse lausesse kõige suuremad ja olulisemad elutõed. See on raamat, kus üks pisike lõiguke ajab sind naerma ja juba järgmine toob klombi kurku. Võimas lugu, mis poeb naha alla ja jääb sinna kauaks.