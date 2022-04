5 mõjuvat põhjust, miks tasub koos lapsega mediteerida

Parem uni

Parem uni ei ole kasulik mitte ainult sinu lapsele, vaid ka sulle! Meditatsioon ja teadvelolek treenivad keha ja meelt naasma alfaseisundisse, mis soodustab pikemat ja parema kvaliteediga und.

Mõtete ja tunnete haldamine

Mediteerimisoskus aitab lastel elus ettetulevate proovikividega toime tulla – meditatsioon soodustab positiivsete meelefiltrite teket, mis aitavad kogeda ja näha ümbritsevat maailma läbi positiivse vaatevinkli. Meditatsioon õpetab lastele, kuidas tunnetada sidet maaga, lasta lahti negatiivsetest mõtetest, saada hakkama negatiivsete tunnetega ja jääda rahulikuks ka siis, kui näiteks koolikoormusega seotud lained kipuvad pea kohal kokku lööma.

Enesehinnangu tugevdamine

Üks valdkond, mis lastele raskusi valmistab, on madal enesehinnang. Lapse enesehinnang võrsub teadmisest selle kohta, kes ta on ning milline on tema siht ja koht maailmas. Lapse enesehinnang kujuneb läbi kogemuste (nii heade kui halbade), mis aitavad tal õppida ja areneda. Enesehinnang võrsub saadud õppetundidest – et sellel, mida sa valid öelda või teha, või milline otsustad olla, on tagajärg, ja see seob sind ülejäänud maailmaga. Lapse enesehinnang võrsub teadmisest, et ükskõik mis ümberringi juhtub, on tal võimalik õppida valima, kuidas sisemiselt reageerida. Kui lapsed õpivad mediteerima, saavad nad nendest võimalustest ja reaktsioonidest teadlikuks. See teadlikkus toidab nende enesehinnangu juuri ja vaimujõudu, aitab neil mõista oma kohta maailmas ja seda, kes nad tõeliselt on. Milline kingitus saaks olla väärtuslikum kui tugevale alusele toetuv enesehinnang, mis aitab läbi elu minna?

Lõdvestumise õppimine

Üks esimesi tähtsaid samme mediteerimise juurde asudes on õppida lihtsalt lõdvestuma. Lõdvestumise õppimine juhatab sinu lapse (ja sinu) tasapisi meditatsiooni juurde. Lõdvestumine aitab kehal, meelel ja emotsioonidel rahuneda ja valmistab lapse ette teadvustatud tegevusteks.

«Ma arvan, et lastele on lõdvestumist kergem õpetada kui täiskasvanutele, keda takistab loogiline mõtlemine. Võib juhtuda, et su laps on justkui «üles keeratud» või väga energiline ega ole valmis mediteerima, kuid sellegipoolest tasub lõdvestamist üha uuesti ja uuesti harjutada, kuni tunnete mõlemad, et olete valmis meditatsiooni proovima. Ära hüppa sellest tähtsast esimesest sammust üle! Mida rohkem te mõlemad harjute lõdvestuma ja vabaks laskma, seda hõlpsam on lapsel mediteerimisega alustada,» ütleb Murray.

Parem energiatasakaal