Tartu lastekirjanduse auhinna laureaat on Kadri Hinrikus

Varem teleajakirjanikuna ja praegu ajakirja Täheke toimetajana töötav Kadri Hinrikus avaldas esimese lasteraamatu «Miia ja Friida» 2008. aastal, aasta hiljem ilmunud mälestusteraamat «Kui emad olid väikesed» tõusis juba Eesti kultuurkapitali lastekirjanduse aastapreemia nominendiks. Sama tunnustuse osaliseks on saanud ka jutustus «Kui haldjad sind hoiaksid» ning «Katariina ja herned». Kadri Hinrikuse sulest on ühtekokku ilmunud tosin lasteraamatut.

Žürii hinnangul on «Elevant» lummava kaanekujundusega imearmas raamat, kaasaegne «Kadri», kus on nii täituvaid kui täitumatuid unistusi, sõprust ja koostööd, aga ka kosutav õnnelik lõpp. Autor on osanud lihtsal moel kirjutada rasketest asjadest: armastusest, koolikiusamisest, hirmudest, märkamisest ja mittemärkamisest. Hoolimata käsitletud probleemide tõsidusest on «Elevant» soe ja positiivne raamat.