Kaks küsimust, mida endalt küsida, kui oled ärevil

Kas see on oluline ka nelja aasta pärast?

Dalí selgitab, et tihti me muretseme asjade pärast, mis tunduvad praegu väga suured ja olulised. Näiteks keegi solvas sind, koosolekul ei antud sulle sõna, keegi nähvas, läksid elukaaslasega tülli või muud sellist.

Sellistel hetkedel tasub enda käest küsida, kas see on oluline ka nelja aasta pärast. Kui on, siis tasub sellele pühenduda ja sellega tegeleda. Aga kui sa nelja pärast seda hetke ei mäletagi, ei vääri see ka suurt tähelepanu ega negatiivset emotsiooni.

Võid ka mõelda, et kas see on oluline nädala pärast, aasta pärast või muu ajaperioodi pärast.

Dalí sõnab, et kui see pole mingi ajaperioodi pärast enam oluline, pole mõtet selle peale ärrituda. Iga emotsioon kestab umbes 14-15 sekundit. Kui mõtled sellele uuesti, annad sellele hoogu juurde. Kui me oma muresid muudkui peas ketrame, anname neile hoogu juurde ja kaome negatiivsusesse. Kui sa ei mõtle enam sellele ega anna sellele hoogu juurde, lahtub see tunne.

Mida John teeks?

See küsimus on seotud ühe raamatuga, mille Dalí sai ühelt oma tuttavalt. Selle loeb läbi poole tunniga ning seal on selge sõnum. See raamat räägib Johnist, kes elas soojas kliimas ja kellel oli kõigest ükskõik, ta uskus vaid lõputusse headusse, armastusse, usaldas ja lasi kõigel minna ning nautis hetke. Raamatu pealkiri ja põhiküsimus oli: «Mida John teeks?»

Teine mees raamatus oli kogu aeg häda ning käis kogu aeg Johni juures ning küsis temalt, mida tema teeks. John soovitas lihtsalt nautida ja lõdvestuda.