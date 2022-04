Kirjandusfestivalil HeadRead saab mai lõpus kohtuda ligi poolesaja kirjanikuga

HeadReadi üks kandev mõte on lisaks tunnustatud kodumaistele kirjanikele tutvustada publikule head väliskirjandust ja -kirjanikke, kelle teosed on eestikeelsena ilmunud valdavalt viimasel paaril aastal.

Otsapidi puudutab Soomet ka rootsi kirjanik Nina Wähä, kelle läbimurderomaani, suurejoonelise perekonnaloo «Testament» (Rahva Raamat 2020, tlk Kadri Papp) tegevus leiab aset Soome ja Rootsi vahel jagatud Meänmaal. Kuigi teistmoodi, vaatab oma kohe bestselleriks saanud debüütromaanis «Kui kõik on öeldud» («When All is Said», 2019 eesti k Eesti Raamat 2020, tlk Piret Lemetti) elule tagasi ka iiri kirjanik Anne Griffin. Portugali luuletaja, näitekirjanik ja prosaist José Luís Peixoto lahkab aga Portugali külaelu kogu tema ilus.