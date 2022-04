Kunstnik Peeter Ora esitleb oma esimest luulekogu

Tegemist on autori debüüt-teosega, mis ometi sisaldab endas range valiku aastakümnete pikkusest poeedi-teest.

Raamatus on külluslikult illustratsioone, mille autoriks on samuti Ora, kel on kunstnikuharidus. Kogus olevad luuletused kannavad endas ajatut trubaduuri-vaimu, ühendades viiteid kaasaegsetele subkultuuridele, tsitaatidega 19. sajandi klassikalise romantismi teadlikult nihestatud ideedest.