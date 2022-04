Sajandeid säilinud raamatud ja nende vahele peidetud pomm

Kolmveerandkuu kallab läbi udu rohkem valgust. Anna leiab trepi, ronib üles, sammub mööda pikka koridori ja astub uksest sisse ringikujulisse ruumi.

See siin on kummitustemaa, otsast otsani tolmu täis, väikesed sõnajalad siin-seal niisketest paberivirnadest välja kasvamas, kõik tükkideks kõdunemas. Osas kappides on tohutud kloostriürikud, nii suured, et ta jaksab neid vaevu tõsta, teistest aga leiab ta köiteid, mille leheküljed on niiskuse ja hallituse mõjul ühtseks massiks kleepunud. Ta topib koti nii täis kui saab, tassib selle trepist alla, laseb lootsikusse ja kõnnib Himeriusest sammuke tagapool, kui poiss koti mööda uduseid tänavaid itaallaste majja tarib.

**

Kompjalgne teener haigutab neid hoovi viibates nii, et lõualuud raksuvad. Töötoas on kaks väiksemat kirjutajat nurgas toolidele vajunud ja magavad nagu notid, aga pikk mees hõõrub käsi kokku, nagu oleks neid öö otsa oodanud. «Tulge-tulge, vaatame, mida need tänavajõnglased õige tõid.» Ta kallab koti lauale süüdatud vahaküünalde vahele tühjaks.

Himerius seisab, käed tule poole sirutatud, Anna aga jälgib, kuidas võõramaalane käsikirju läbi vaatab. Ürikud, testamendid, kirja pandud kõned, rekvireerimisavaldused, miski, mis näib olevat mingisugusel igiammusel kloostrikoosolekul osalenud isikute nimekiri: vägede ülemjuhataja, Tema Ekstsellents aselaekur, külalisõpetlane Thessaloníkist, keiserliku garderoobi ülemkantsler.

Mees lehitseb hallitanud käsikirju ükshaaval, kallutab küünlajalga nii- ja naapidi, ja Anna märkab asju, mis tal esimesel korral kahe silma vahele jäid: mehe püksid on ühel põlvel rebenenud, tema kuub on küünarnukkide kohal määrdunud, ta mõlemad varrukad on tindiplekilised. «See mitte,» ütleb mees, «see mitte.» Ja pomiseb siis midagi oma keeles. Tuba lõhnab tammekooretindi, pärgamendi, puidusuitsu ja punase veini järele. Nurgas seisev peegel peegeldab küünlaleeke, keegi on kinnitanud linasele tahvlile rea väikesi liblikaid, veel keegi kopeerib nurgalaual midagi, mis meenutab merekaarti – see tuba on täis haruldusi ja kirge.

«Kõik kasutud,» jõuab itaallane üpris lõbusalt järeldusele ja laob lauale neli hõbemünti. Ta vaatab Annale otsa. «Kas sa tead lugu Noast ja tema poegadest, laps? Kuidas nad täitsid laeva kõigega, et maailma otsast peale alata? Tuhat aastat oli teie linn, see murenev pealinn,» mees viipab akna poole, «nagu too laev. Ainult et kas sa tead, mida taevane isa igast elusolendist kahe asemel siinsesse laeva varus?»

Luugiga suletud akna taga hakkavad esimesed kuked kirema. Anna tajub, kuidas Himerius tule kõrval niheleb, kogu tähelepanu hõbedale koondunud.

«Raamatuid!» Kirjutaja naeratab. «Ja kas sa oskad arvata, mis on meie Noa ja raamatute laeva loos veeuputuseks?»

Anna raputab pead.