RIDADE VAHEL ⟩ Liisi Voolaid halvast harjumusest: vahepeal satun hoogu ja tahan korraga mitut raamatut lugeda

Mul on lihtsalt parim koostöö Rahva Raamatuga, kes on andnud mulle vôimaluse valida igakuiselt raamatuid. See on raamatusõbrale täiuslikkus! Olen aga raamatukogu fänn ka ja käin aeg-ajalt sealset valikut sirvimas ja raamatulõhnalise salamaailma atmosfääri sisse hingamas.

Ajaloolised seiklusromaanid. Viimatine lemmikraamat on Alix E. Harrow «Once and Future Witches». Ning muusikamaailma memuaarid (Alicia Keys «More Myself») ja väikelinna eluolu kirjeldavad romaanid, näiteks Kristin Hannah «The Great Alone». Nõrkus on tegelikult ka New Yorgis toimuvate lugude vastu. Ja Westerni-nõrkus on ka! Näiteks Anna Northi «Outlawed».