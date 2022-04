Suhteekspert: mehed on need, kellest sõltub, kas suhe õitseb või jookseb karile

Tegemist pole ühe või kahe inimese isikliku arvamusega, vaid raamatu väited põhinevad 40 aasta jooksul tehtud suure hulga (ja ka väga pikaaegsete) uuringute tulemustele, millele on viidatud ja mida kirjeldatakse. Ka on selles palju antropolooglisi paralleele ja mõtisklusi, mis aitavad meil kergendusega mõista, et paljud asjad on, nagu nad on, sest mingid mustrid on juba meie DNA-s.

Pühendumist võib defineerida kui soovi suhet kestmas näha ning selle nimel endast parima andmist. Kui sa pühendud, ütled sa: «See on naine minu jaoks, see on minu teekond ja see on minu tee.» Kui sa leiad «selle õige», siis sa hindad teda ja väljendad oma tänulikkust selle eest, mis ta sinu ellu toob. Sa ei võrdle oma suhet sellega, milline su elu vallalisena oleks. See on midagi palju enamat kui truudus ja lojaalsus, see on elupõline teekond, see on Kangelase teekond.