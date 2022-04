Ilmus raamat Eesti balleti esitantsijast Tiit Härmist

«Ballett nõuab tugevat iseloomu ja tahet, usku oma kutsumusse, oma võimetesse. See on niisugune kunst, millele end jäägitult pühendad,» rääkis Tiit Härm 1977. aastal. «Teisiti pole üldse mõtet balletiga tegeleda. Olen tantsinud ja tantsin paljusid erinevaid osi erinevates ballettides. Artistina oli mulle alati huvitav esineda niinimetatud süžeelistes ballettides, kuigi ka kõigil teistel vormidel on eluõigus. Süžeeline ballett annab aga osa, karakteri, kujundi. Ta ei nõua esitajalt mitte ainult musikaalsust, oskust intoneerida plastilist teksti, vaid ka näitlejameisterlikkust, kangelase elu mõistmist, tema sisemaailma rändamist. See on alati huvitav ja alati ahvatlev, sest tants – see on hinge pihtimus, see, mida tahan täna öelda oma vaatajatele.»