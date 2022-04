«Ma kaevasin karjääri ühe augu...»

See on ühe noore inimese avameelne lugu ligi viisteist aastat kestnud seiklusrikkast teekonnast kriminaalses maailmas. Lugu perekonnast, suhetest ja rahast. Rahast, mida teeniti kuritegelikul teel ning perekonnast, mis lagunes koost. See on lugu sõprusest ja reetmisest. Elu ilust, reetlikkusest ja valust. Inglismaa, Leedu ja Israeli pättidest. Rumeenlastest ja hindudest, soomlastest ja venelastest. See on tõestisündinud lugu.

***

KES AUKU KAEVAB...

Inimeste ahnus on alati parimaks tõukeks suhete lagunemisel. Ahnus oli miskit, mis oli ka Roti sisse pugenud ning meie tutvumisest alates meeletus tempos kasvamana hakanud. Rott oli mitu oma pereliiget minu loodud süsteemi kaasanud, kuid ei olnud neile rahasid ära maksnud ning veeretas kõik minu kaela.Viimases hädas tegin midagi, mida olin endale keelanud. Sain ise tankistidega kokku, et asju siluda.

Mitte ükski neist tankistidest ei olnud kordagi päriselt Valduri juures ise käinud. Pärast pangaväljavõtete võltsimist olin ma sõitnud Tallinnasse ning mälupulgal ise dokumendi Valdurile andnud. Saanud pangast jaatava vastuse, printisime me lepingud välja ning ma lubasin need talle peagi koos inimeste allkirjadega tagasi tuua. Valdur ei olnud selle kelmusega muudmoodi seotud, kui välja jätta tõsiasi, et ta oli lihtsalt ahnuse tõttu nõus silma kinni pigistama. Ametialane lohakus. Liigne usaldatavus. Ei muud. Valdur isegi ei teadnud, et kõik need autohuvilised olid lihtsalt tankistid. Tema võis vabalt arvata, et käin kontori ust kulutamas üksnes selleks, et autosid üle saaks hinnata ning sel viisil rohkem raha teenida.

Enamuse neist liisingulepingutest allkirjastasin ma tegelikult ise või lasin poistel kontoris allkirju joonistada. Nii oligi Rott minu jaoks inimesi värvanud või sootuks inimeste seljataga nende idkaardid minule toonud. Eks seepärast teda Rotiks kutsutigi. Rott oli ainus, kes ise selle kõige tagajärgi isegi enesele veel ette kujutada ei osanud. Ühes tema ahnuse, ülbuse ning kahtlasevõitu käitumisega oli minus siginema hakanud usaldamatus.

«Muide, õhtul metsa läheme?» Tegin ühel varahommikul Sõbrapoisi korteris oma suu lahti.

Tomas Legrant, «Kelmi süda». Foto: Raamat

Meie trehvamised olid igapäevased. Nõnda, nagu Tallinnas said poisid külge jäänud kombekohaselt hotellides või kasiinodes hommikuti kokku, nii kohtusin mina suvepealinnas enda ümber koondatud inimestega. Olin otsustanud ehitada enda ümber tuumiku, kellega igapäevaselt asju ajada. Sõbrapoiss urgitses parasjagu külmikust enese püütud lõhet.

«Mis see on lõhe või? Miks ta nii kuradi valge on...et poes nagu on vähe roosakam.» Tegin küsima, kuna esmapilgul ei saanud ma üldse aru, millega tegu.

«See ei ole siin Ameerika, kus pumpame arbuusid suhkrut täis ja kalad värvime oranžiks. Kala ongi tegelikult selline.» Jagas ta mulle tähtsalt tarkuseteri.