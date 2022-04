Inimõiguste-teemalised miniraamatud on nüüd ka ukrainakeelsed

Et miniraamatud jõuaksid võimalikult laia lugejaskonnani ja keelebarjäär ei saaks lugemisesoovile takistuseks, on need kättesaadavad mitmes keeles (eesti, läti, leedu, saksa, inglise, itaalia, prantsuse, hispaania, vene, poola), millele on nüüdsest lisandunud ka ukraina keel. Raamatuid on tänu erilisele formaadile kergesti kasutatavad ja neid saab lugeda elektrooniliselt või printida A4 paberile. Projektimeeskond loodab, et selliselt pakuvad need tuge üle Euroopa laiali pillutatud noorele ukraina lugejale.