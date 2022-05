«Nüüd elavad siin need rikkad ja ilusad, kes seda endale lubada saavad»

«Minu lõunamaa. Klantspildi taga» Mae Lender Foto: Raamat

Portugal. Aveiro

Liigume tagasi Aveirosse, sest me teeme nüüd midagi sellist, mida enamasti reisidel ei tee – me läheme giidiga tuuritama. Kuidas me giidini jõuame, on juba pikem jutt.

Peale piimapõrsa on mul selle kandi kohta teada, et tahan triibulisi maju näha. Millegipärast kujutan ma ette, et need on kohe kuskil siinsamas ümber nurga. No ei ole ümber nurga. Ratastel 11–12 kilomeetrit, enamjaolt sildade ja viaduktide peal. Rattasõidukihk on sedavõrd suur, et paneks kohe ajama, aga jääb selgusetuks, kas sinnani rattateed ülepea olemas on. Nimelt kui kujutada endale ette üht vesist ala, ohtralt kanaleid ja laguuni, siis on selge, et ülearu palju seal teid olla ei saa. Kui täpne olla, siis vaid üks, ja seegi hirmus tiheda ja närvilise liiklusega. Vähemasti seal rattaga tuierdamise jaoks.

Olgu, rattal kriips peal. Järgmiseks – laevuke. Laevuke ei sõida aga sel päeval välja, segane jutt – on asi selles, et tahtjaid peale meie ei ole, või selles, et kapten on mitu pudelit juba ära lahendanud ja järgminegi kutsuvalt laual ootamas, ei tea. Siis lausub kapten aga võlusõna – solar boat. Kui miski töötab päikeseenergial, siis meil pulss kiireneb ja tahame kohe ise oma silmaga üle kaeda, sest meie päikesemaja juures on puudu just üks selline paadike. Kuigi mõne telefonikõne pärast on selge, et ka solar boat täna kuhugi ei sõida. Portugallased on aga muide hirmus abivalmis ja kohe varmad lahendusi otsima, sedapuhku tuleb kõne alla väikebussiga trippimine. Pange end valmis, triibumajad, siit me tuleme!

Kokkulepitud ajal ja kokkulepitud kohas meie kenasti ootel, silmad vilamas kõigi veidigi suuremate busside ja rühmade poole… kuni ette keerab Chrysler Voyager (kellel kohe pilti ette ei löö, siis mahtuniversaaliks liigituv aparaat), roolis pisike Barbie-hiireke. Selgub, et selline privaatekskursioon siis, ametlik ja puha, sohver-giid ulatab kenasti isegi ametliku tekstiga piletid – täisvärk, ühesõnaga. Teeme ära, mis seal’s ikka. Väheke küll hirmutab, sest Barbie-hiir räägib täpselt sellise peenikese häälega, nagu hiired multikates tavaliselt räägivad, ja on ühtlasi hüperaktiivne ja meil ei ole peale meie endi mitte kellegi teise kaela seda intensiivset suhtlust lükata, aga... triibumajad ju ootavad, päike varsti loojumas ja homme on juba edasi kulgemine.