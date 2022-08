Nike'i tippjuht paljastas oma autobiograafias, et on tapnud teismelise poisi

Jordani kaubamärgi president ja NBA Portland Trailblazersi endine president Larry Miller paljastas, et tulistas 1965. aastal surnuks kõigest 16-aastase poisi.

Miller rääkis oma minevikust raamatus «Jump: My Secret Journey From the Streets to the Boardroom» ja enne selle ilmumist avameelselt intervjuus.

Miller tunnistas väljaandele Sports Illustrated, et tema sõber hukkus Philadelphias toimunud pussitamises. Nädal hiljem läks ta kättemaksuks sõbra surma eest tapmise taga olevat jõuku otsima ning laskis maha selle liikme Edward White´i.

«Me olime kõik purjus,» rääkis Miller ajakirjale. «Ma olin nagu paksus udus. Kui see juhtus, mõtlesin ma: «Oh kurat, mida ma just tegin?» Mul kulus aastaid, et mõista tehtu tegelikku mõju ning tähendust.»

72-aastane Miller pihtis The Independentile, et tema otsus oma kriminaalsest minevik endale hoida on olnud tõeliselt raske ning ta varjas saladust isegi oma lähedaste sõprade eest nagu korvpallilegend Michael Jordan ja NBA juht Adam Silver.

«Aastaid põgenesin selle koletu teo eest. Püüdsin seda varjata ja lootsin, et inimesed ei saa sellest teada,» tunnistas mees. Nike'i juht ütles, et mõlemad sõbrad toetasid teda, kui ta neile oma lõpuks oma saladusest rääkis.