Miks lapsed kogevad stressi ja kuidas seda leevendada

«Sulle võib näida, et laps ei ole sinu stressist teadlik ega mõista sõnu, mida kasutad sõpradele oma muredest rääkides, ent laps saab aru sinu hääletoonist ja tajub koormat, mis täiskasvanut vaevab. Laste elus on väljakutseid, millega silmitsi seista, ja lisaks sellele tunnetavad nad ka vanemate stressi,» tõdeb Murray. Ta toob välja, mis võib lapse jaoks näida või olla tajutud ohuna.

on mahajäetud – hirm, et ema või isaga võib midagi juhtuda;

«Olen kindel, et kui me ei paku lastele eluks vajalikke tööriistu, mis aitaksid neil oma muremõtteid tuvastada, väljendada ja n-ö seedida, siis on järgmise põlvkonna hulgas hoopis rohkem vihaseid ja masendunud inimesi. Meditatsiooni ja teadveloleku abil teadvustavad lapsed endale oma tundeid ja tulevad nendega toime, vabastades emotsioone nii, et need ei hakka kuhjuma ega kujune läbi elu kestvaks «halvaks tujuks»,» selgitab ta meditatsiooni olulisust.