AUTORIÕIGUSE SEADUS ⟩ Kes võib kasutada raamatukogu digikogusid sugupuu uurimiseks?

Pole olemas andmekaevurit, kes ei tahaks koguda võimalikult palju andmeid, nagu ei ole ka võimalust, et otsitav info ei pärineks autoriteosest. Aasta algusest kehtima hakanud täienenud autoriõigus võib aga jätta andmekaevuri infota, kuigi seaduse sõnastuses saavad andmekaevet teha kõik, kes soovivad. Õigusruum rikastus ka uue terminiga «kaubandusvõrgust väljas», mis annab raamatukogudele võimaluse teha kättesaadavaks ununenud teosed.

Andmekaeve ja autoriõigus

Kui sünnib luuletus, valmib maal või leiutame midagi, kirjutame viisijupi või programmi, oleme loonud originaalset sisu. Me kõik oleme iga päev autorid, sest loome originaalset sisu. Ise me sellele pidevalt ei mõtle, mõtleme võibolla rohkem siis, kui loodu saab teiste silmis väärtuslikuks. Kui tsiteerida vanarahva tarkust, siis üks asi viib alati teiseni ja kõik meie loodu võib inspireerida teisi. Eestil on üle 900 miljoni kultuuripärandiobjekti, mis kõneleb ju rikkast rahvast.

Raamatukogude üks töö on ehitada oma tavariiulite kõrvale n-ö digiriiulid, kuhu hakata koguma uusi digiteoseid ja kuhu koondada ka tavariiulite teavikute digikoopiad, sest kogu olemasolev vaimne kultuuripärand ootab digiteerimist. Huvilise jaoks peab kultuur olema kättesaadav nii füüsilises kui digiruumis.

Rahvusraamatukogu digiruum on jõudsalt täitumas, sest kasvab nii digar.ee, dea.digar.ee, e-kataloogi ESTER kui veebiarhiivi sisu maht. Ettevalmistamisel on mitu suurt digiprojekti. Tulevikus on plaan jõuda vaimse kultuuripärandi kompaktse (pilve)andmebaasini, mis võiks vastata ka nõudlikuma andmekaevuri vajadustele. Küllap sellest on kõigil võita, aga igal asjal on veel teine külg. Kuidas kaitsta autoriõigusi digiruumis, kui töödeldakse andmemassiive? Küsimuseks on seegi, mil määral tohib anda autoriõigusega kaitstud ja koopiakeelu all olevat teost kasutamiseks ühiskonna huvide elluviimiseks?

Andmekaevuri kingadesse astudes võib olla info kättesaamine nüansirikkam. Näiteks tahab Mari uurida oma sugupuud, aga mõnda teost, kus tema esivanematest on kirjutatud, ei saa kasutada – neid saab kasutada vaid teaduseesmärgil. Teose õiguste omajal on voli keelata teose vaba kasutamine igal isikul. Ehk siis, kui ei ole ülikoolist ega ei tee teadusuuringut, polegi infole õigust. Mari peaks tegema aga koostööd raamatukoguga, kuid kuidas ta teab sellist ettepanekut raamatukogule teha?

Oletame, et noor teadlane tahab tuvastada sõna «Paunvere» esinemise arvu avalikes tekstides kolme sajandi jooksul. Kui uuringuks küsida kolme sajandi tekstid endaga kaasa, tuleb andmebaasi omanikul ehk raamatukogul kaalutleda, kas see on mõistlik soov. Raamatukogu töötaja peab hakkama tegema kaalutlusotsuseid ja ega see õigushariduseta kerge ei ole.

Kaubandusvõrgust väljas – mida see tähendab?

Autoriõiguse üks põhimõtteid kõlab lihtsalt: kui me hakkame tegelema kellegi intellektuaalomandi levitamisega, tuleb arvestada autoriõiguste reeglitega.

Mõne autoriteose kättesaamine on muutunud aasta algusest mõnevõrra lihtsamaks, aga kõik sõltub, millega võrrelda.