Eesti autori raamat tõusis USAs menukiks

«Inimestel on kolm peamist lahenduseta probleemi: nõrk keskendumisvõime, usk mõtetesse ja tavalised emotsioonid. Uskumatult suure mõjuga neist on emotsioonid, tavakeeli tunded. Just siin asub kõikide probleemide juur ja samas kõige efektiivseim lahendus,» ütleb menuka raamatu autor Ingvar Villido.

Tema sõnul pole seni sellele probleemile lihtsat lahendust ja püsivat tulemust olnud – nüüd on. «Raamat on kirjutatud praktilise sammsammulise käsiraamatuna enesetunde probleemide lahendamiseks,» lisab Villido.

Ingvar Villido, «​Practical Consciousness». Foto: Raamat

«Paraku ei ole enamikul inimestel oskusi oma emotsionaalsete probleemidega efektiivseks toimetulekuks,» tõdes raamatu esitlusel psühholoog Patti Levin. «Just seda aga Ingvar Villido raamat pakub. Nende tehnikate selgus ja tõhusus on tõeliselt muljet avaldav.»

Uues raamatus juhendab Villido lihtsas keeles, kuidas vabaneda emotsioonide kontrolli alt ning võtta oma elu ohjad enda kätte.

Raamat sisaldab 14 lihtsat meetodit, mis võimaldavad vabaneda murest, ärevusest, stressist ning muudest negatiivsetest emotsionaalsetest mõjudest, mis meid praegusel kaootilisel ajal eriti võimendunult kimbutavad. See on uus individuaalselt kasutatav tehnoloogia, mis suurendab inimese valikuvabadust ja aitab kaasa isiklikule arengule.

«Kui vaadata, mida ühiskond meile emotsioonide kohta õpetab, siis peamiselt allasurumist, tähelepanu kõrvalejuhtimist, eitamist, teesklust ja muud seesugust. Õpetused stiilis «mõtle paremaid mõtteid» või «sisenda endale positiivseid lauseid» ei tööta või siis töötavad vaid korraks. Mitte ükski neist soovitustest ei anna püsivaid tulemusi,» nendib isikliku arengu treener ning kirjanik David Kennedy. «Ingvar Villido meetod on hämmastavalt lihtne ja kiire, aga selle tõeline unikaalsus on muutuse püsivus – emotsioonist on võimalik lõplikult vabaneda.»

«Järjestikuste emotsioonide ahel juhib meie elu kindlaksmääratud suunas,» ütleb raamatu käsikirja lugenud budistlik laama Johndennis Govert. «Iga kord, kui sellest ketist üks lüli vabastada, tekib ellu rohkem vabadust juurde.»

«See praktiline õpetus on vaja viia maailma, et inimesi aidata,» selgitab Ingvar Villido, kes soovib maailma humaansemaks muuta. «Tagajärjena on igaühel võimalik tuua oma tegevusse rohkem inimlikke omadusi ja vabaneda ebainimlikkusest, mis on praegu maailmas kõige suurem probleem.»

Villido ütleb, et kirjutas raamatu inglise keeles seepärast, et see jõuaks paljude abivajajateni ja et ta saaks anda sellega oma panuse maailma muutmiseks paremaks elupaigaks. Raamat on juba tõlkimisel saksa ja hispaania keelde, käimas on ettevalmistused ka eestikeelseks tõlkeks.