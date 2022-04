Sinijärv soovitab raamatut, mis rohenäppudele on kohustuslik

Mina olen mullanokkimisest maru kaugel seisev inimene (muld on ju kole madalal!), ent huvitavat lugemist ja vaatamist on ses teoses isegi võhikule küll ja veel. Ilumeelega huvilistele rohenäppudele on raamat muidugi kohustuslik, nood võiksid kohe kaks osta, üks riiulisse tagavaraks ja teise võib mullaseks teha.

Kahtlustan, et alapealkiri «30 aastat koostöökogemust loodusega» on tagasihoidlikult pandud, autorite suhe taimede ja maastiku ja looduse ja kunstiga on ilmselgelt märksa pikem ja põhjalikum. Mis teose väärtust mõistagi üksnes kergitab. Äge raamat – on päris palju praktilist ja põhimõttelist, seega sobib ja sobitub ka algajale aiandajale. Ja on konkreetsed näited eri aastakümnetel loodud aedadest üle Eesti. Kogu kaunidus Tiit Koha poolt läbi aegade hoolikalt üles võetud. Pildimaterjali tuleks tõepoolest eraldi esile tõsta. Kujutan ette, et üpris keerukas võiks olla kirjutada aedadest ilma pilte näitamata. No siin seda muret ei ole.