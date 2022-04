Üks päris eriskummaline raamat, milles on nii ulmet kui ajalugu

Minek on loogiline ja uimaseks ei vaju tekst kunagi, kuigi tiba sõbralikku toimetajakätt läinuks vaja, siin-seal on imelikke näpukaid näha. See selleks, mulle tundus see tegelikult üsna visuaalse ja filmiliku loona, madinad on ekraanil ikka ägedamad, väga vähe on kirjanikke, kes madinaid nõnda kirjanduseks muundavad, et tüütuks ei lähe. Ka jääb siin piisavalt potentsiaalikaid otsi õhku, et hea tahtmise korral leida siit algmaterjali teleseriaali jaoks.