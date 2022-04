Digiriiulile võib jõuda üha rohkem unustatud lugemishitte

«Eesti rahvusbibliograafiasse (ERB) on registreeritud teavikuid alates 15. sajandist. Kõik teosed on kas eestikeelsed või eestlaste ja Eestiga seotud ning järgemööda jõuavad need digiteerimisse,» kõneles digiteerimiskeskuse juhataja Signe Tõnisson.