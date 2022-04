7 Monique’i luuletust sõja ja rahu teemal: aitäh, et oled maailmale rahu tooja, mitte sõja looja

Soov rahu järele on meis kõigis ja eriti aktuaalne on see sõja ajal, mis on läinud kõigile hinge läinud ning põhjustanud palju valu. Samas kaasneb sellega palju lootust ja ühtehoidmist, mida on näha selles, kuidas inimesed ulatavad abikäe neile, kes seda praegu kõige enam vajavad. Soov, et meie ümber valitseks rahu, on luuletaja Monique’i inspireerinud juba ammu ja nii on ta pannud oma tunded paberile. Need kuus luuletust sõja ja rahu teemal lähevad iseäranis hinge praegusel ajal, kui me nii väga vajame oma ellu rahu.