Dave Bentoni 3 jõuduandvat mõtet, mis on teda rasketest hetkedest läbi aidanud

Viimased 20 aastat on Bentoni elus olnud kui Ameerika mäed – säravad tõusud vahelduvad järskude langustega. «Kahekümne aasta jooksul on juhtunud nii palju, et olen saanud targemaks, ettevaatlikumaks ja vanemaks. Nüüd võin elada vastavalt kõnekäänule: «Kurat teab rohkem sellepärast, et ta on vana, mitte sellepärast, et ta on kurat.» Olen õppinud aja jooksul seda, et mis iganes sinuga juhtub, elu läheb edasi. Inimesed ikka elavad oma igapäevaelu. Elu ei peatu ega oota sind järele – selline ta kord juba on!»

Benton on tänulik, et tema naine ja tütred on alati seisnud ta selja taga, mida iganes ta ette võtab. «See on tingimusteta armastus. Elus tuleb aina ette võitlusi küll tervise, karjääri või millegi muu nimel ja ükskõik kui positiivne ka oleks su eelhoiak, võib juhtuda, et mingil hetkel murdud siiski. Sel momendil leiad jaksu edasi läbi murda vaid seepärast, et sul on teised inimesed su elus, kes usuvad sinusse ja annavad sulle põhjusi edasi elada,» mõtiskleb Benton, kes jagab oma raamatus, et kui ta kuuleb oma naist ütlemas: «Ma arvasin, et sa ei anna kunagi alla», siis leiab ta endas tõepoolest sisemise jõu mitte alla anda. «Kuuldes oma tütreid ja sõpru kinnitamas, et ma suudan sellest kõigest välja tulla, tunnen soovi jälle tantsida! Põhjust elada on palju enam, kui ise arvata oskad. Niisiis on aeg kogu oma jõud koondada ja uskuda, et suudad võita. Nagu alati oled suutnud.»