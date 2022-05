RIDADE VAHEL ⟩ Eia Uus: loen 10-20 raamatut läbisegi

Mõlemat. On raamatud, mis on nii väärtuslikud või ilusad, mida kindlasti tahan endale koju. Olen väga impulsiivne lugeja ning tavaliselt tahan lugeda KOHE, siis alati ei malda oodata, millal tuleb laenutusse. Juhtub sedagi, et laenutan, aga siis tunnen, et soovin seda ikkagi koju ka. Suure osa ostetud raamatuid annan edasi raamatulaenutusse, ei kogu kogumise pärast.