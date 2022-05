Kuidas ikkagi päriselt õnnelikuks saada?

Ka õnne- ja motivatsioonikoolitaja Dalí Karat rõhutab oma värskelt ilmunud raamatus «Õnn on otsus!», et õnn on valik, mis tuleb langetada alati uuesti. «Kahjuks ei ole nii, et sa valid vaid ühe korra ja siis peaksid justkui kogu aeg õnnelik olema. Nii nagu meie päevad koosnevad tundidest, minutitest ja sekunditest, on ka kestev õnn väikeste hetkede kogum. Mida järjekindlamalt sa valid päeva jooksul oma mõtetes positiivse või neutraalse suuna, seda õnnelikuma ja mõnusamana sa seda päeva koged. Rõõmsatest päevadest saavad nädalad, nädalatest kuud, kuudest aastad – ja see ongi viis, kuidas püsivalt oma õnnelikkust tõsta,» soovitab ta.