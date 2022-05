Kas kelmil on süda ja südametunnistus?

See on ühe noore inimese avameelne lugu ligi viisteist aastat kestnud seiklusrikkast teekonnast kriminaalses maailmas. Lugu perekonnast, suhetest ja rahast. Rahast, mida teeniti kuritegelikul teel ning perekonnast, mis lagunes koost. See on lugu sõprusest ja reetmisest. Elu ilust, reetlikkusest ja valust. Inglismaa, Leedu ja Israeli pättidest. Rumeenlastest ja hindudest, soomlastest ja venelastest.