Juhuslik kohtumine noore naisega äratab pettunud mehes taas armastuse, aga siis...

«Kuhu te ometi lähete, armas Hristofor Fjodorõtš, kas te siis teed jooma ei jäägi?»

«Mul tarvis kodusse minema,» lausus Lemm tusaselt, «pea valutab.»

«Oh, ennäe nüüd asja, jääge ikka siia! Vaidleme pisut Shakespeare’i üle.»

«Pea valutab,» kordas vanahärra.

«Me tahtsime siin ilma teieta Beethoveni sonaati mängida,» ei jätnud Panšin järele, käsi armastusväärselt ümber vanamehe piha, särav naeratus näol, «aga see asi ei võtnud meil vedu. Kujutage ette, ma ei osanud kahte nootigi järjest õigesti ­mängida.»

«Teie oleksid pidanud parem oma Romanze uuesti laulma,» kostis Lemm, eemaldas Panšini käe ja läks.

Liisa tõttas talle järele. Ta sai Lemmi välistrepil kätte. «Hristofor Fjodorõtš, kuulake mind ära,» ütles ta saksa keeles, kui ta vanahärrat üle rohelise pöetud õuemuru värava poole saatis, «ma olen teie ees süüdi, andke mulle andeks.»

Lemm ei vastanud.

«Ma näitasin teie kantaati Vladimir Nikolajevitšile, olin kindel, et ta oskab seda hinnata, ja see meeldis talle tõesti väga.»

Lemm jäi seisma. «Pole viga,» ütles ta vene keeles ja lisas siis oma emakeeles juurde: «Aga ta ei suuda ju mitte midagi mõista, kuidas teie seda ei näe! Ta on diletant, ja kõik!»

«Te olete tema vastu ülekohtune,» kostis Liisa nüüd, «ta mõistab kõike ja suudab ka ise peaaegu kõike.»

«Jaa, kõike – teist sorti, kerge kraam, kiire töö. See meeldib ja tema meeldib ja niiviisi meeldib ta ka iseendale – ja olgu, braavo! Ega ma ei olegi pahane: see kantaat ja mina, me mõlemad oleme vanad opakad, mul on natuke häbi, aga sellest pole lugu.»

«Andke mulle andeks, Hristofor Fjodorõtš,» lausus Liisa uuesti.

«Kõik on korras, kõik on korras,» kinnitas Lemm taas vene keeles, «teil on hea süda ... vaadake, keegi tuleb teile. Hüvasti. Teil on väga hea süda.»

Ja Lemm läks sammu lisades värava poole, kust tuli parajasti sisse üks talle võõras halli mantli ja laia õlgkübaraga härra. Lemm kummardas talle viisakalt (vanamees kummardas kõigile uutele inimestele, kes O... linna ilmusid, kuid tuttavate eest keeras tänaval kõrvale – niisuguse reegli oli ta endale kord juba võtnud), läks temast mööda ja kadus plangu varju. Võõras vaatas mehikesele imestades järele, siis aga jäi ta pilk pidama Lizavetal ning ta tuli otsejoones neiu juurde.

«Teie ei tunne mind ära,» lausus tulija kübarat peast võttes, «aga mina teid küll, ükskõik, et sellest on juba kaheksa aastat, kui ma teid viimati nägin. Te olite siis laps. Mina olen Lavretski. Kas teie proua ema on kodus? Kas teda näha saab?»

«Emal on väga hea meel,» kostis Liisa, «ta kuulis juba teie saabumisest.»

«Teie nimi oli ju Jelizaveta, eks?» sõnas Lavretski trepiastmetest üles minnes.

«Jah.»

«Ma mäletan teid hästi: teil oli juba siis niisugune nägu, mida ei saa unustada, siis tõin ma teile alati kompvekke.»

Liisa punastas ja tal käis peast läbi: imelik mees! Lavretski jäi eestoas silmapilguks seisma. Liisa läks võõrastetuppa, kust kostis Panšini rääkimist ja naeru: Panšin jutustas Marja Dmitrijevnale ja Gedeonovskile, kes olid aiast tagasi tulnud, mingit linna kõmulugu, kusjuures ta ise oma jutu peale valjusti naeris. Lavretski nime kuuldes läks Marja Dmitrijevna kangesti kihevile, kahvatas ja tõttas külalisele vastu:

«Tere, tere, mu kallis cousin,» hüüdis ta venitades ja peaaegu pisarsilmil, «kui rõõmus ma teid nähes olen!»

«Tere, minu lahke nõbu,» kostis Lavretski ning surus sõbralikult talle pakutud kätt. «Kuidas elate?»

«Võtke istet, kallis Fjodor Ivanõtš, võtke istet. Oh, kui rõõmus ma olen! Lubage, et ma esitlen teile kõigepealt oma tütart Liisat ...»