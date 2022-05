RIDADE VAHEL ⟩ Raamatupoe Puänt vedajad jagavad lugemissoovitusi

Triinu: Chris Kraus «Summer of Hate», Hasso Krull «Ava», Kristi Saar «Kuidas alustada investeerimisega».

Elisa: Hetkel on käsil Olga Tokarczuki «Rändajad», Orlando Figesi «Nataša tants. Venemaa kultuurilugu» ja Maggie Nelsoni «The Argonauts»

Triinu: Lemmikkoht lugemiseks on diivani nurgas lambikese all.

Elisa: Kooli minek. Kuigi külaraamatkogus oli igati hea valik (laste)raamatuid, siis kättesaamatu vili tundus ikka magusam ja kooliraamatukogusse ligipääs on säravalt meeles. Kohe tulevad silme ette riiulitäied värvilisi ja ilusaid raamatuid, mida kõiki korraga koju kaasa oleks tahtnud viia.

Elisa: Ostan. Mul on alati häbi, kui raamatukogus tähtaeg üle läheb. Ja ta alati läheb ...

Elisa: Laenutada raamatuid sõprade ja siis unustada ära kelle kätte said. Üles ka ei kirjuta ...

Elisa: Ogawa Yōko «Kustunud mälestuste saar». Kaasahaarav ja hirmus düstoopia, mis ootamatutel hetkedel aina uuesti kummitama tuleb. Olen tabanud end romaani sees olevast romaanist mõtisklemas ja pingutamas, et meelde tuletada, kelle raamat see on. Ogawa tegelase raamat.