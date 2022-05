Suur mõistatamismäng kutsub raamatukogusid avastama

«Eestis on üle 870 raamatukogu, kuid enamik meist satuvad ainult mõnda üksikusse, mis on kodu või kooli lähedal,» sõnas raamatukogude aasta projektijuht Liina Valdre. «Suure mõistatamismänguga kutsumegi inimesi üles leidma enda jaoks uusi või erilisi raamatukogusid, kuhu tavapäraselt ei satuta,» lisas Valdre.

Mõistatamismäng «Avasta Eesti raamatukogusid!» koosneb vähemalt viiest mõistatusest, mida erinevates raamatukogudes lahendada tuleb. «Ülesanded on välja mõelnud viis Eesti kirjanikku – Leelo Tungal, Jaan Malin, Indrek Koff, Karl Martin Sinijärv ja Tarmo Vahter. Lastele on eraldi mõistatused koostanud Eesti Lastekirjanduse Keskus,» rääkis Valdre.

«Raamatukogusid külastades tasub raamatukogutöötajalt endale julgelt templipass ja mõistatus küsida. Kui viis mõistatust on lahendatud ja ka viie raamatukogu templid passis, siis saabki auhinnaloosis osaleda,» selgitas Pärnu Keskraamatukogu turundusjuht Krista Visas. «Templipassi täitumine ei tähenda üldsegi seda, et mäng läbi on. Mida rohkem templeid koguda ja täidetud templipasse loosirattasse sisestada, seda suurem on võimalus auhindu võita,» lisas Visas.