Eeva Pargi mälestusteraamatu keskmes on aed ja oma maailma loomine

Eeva Park, «Ringmäng ehk aedniku 12 kuud». Foto: Raamat

Eeva Pargi raamatu inspireerijaks on omal moel olnud Karel Capeki «Aedniku aasta», sealt on ta võtnud enamiku peatükkide motod ja sama on ka käsikirja aastaringi järgiv ülesehitus.

Autori omamoodi mõttepäevikus-mälestusteraamatus on kaasteelisteks kõik Eeva Pargi aiad ja kodud lapsepõlvest kuni tänapäevani, pereliikmed ja tuttavad, lemmiktaimed ja lemmikloomad, looduselamused, tervis jpm. Elu ja unistused nõnda, nagu need on olnud. Pisut on teoses ka autori luuletusi.

«Mul on tunne, et selline «oma aed» vastabki eestimaises mõtteilmas ehk kõige enam meie luulest tuntud «oma saare» igavese otsimine kujundile, sest mitte kunagi ei saa ta ju lõpuni valmis, alati on midagi seal puudu, midagi teha, ning mis veelgi olulisem, meie aiad ka haihtuvad, kaovad ajatormides, nii et lõpuks märgivad mõne aia asukohta vaid paar vana tamme ning metsistunud kreegi- ja sirelipadrik,» leiab raamatu autor Eeva Park.

Loe raamatust katkendit, mis pärineb peatükist «Oma aia loomine».

***