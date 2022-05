Prima Vistal on esinejaid Saksamaalt, Leedust, Rootsist ja Norrast

Vestluse keskmes on Vermese bestselleriks saanud satiiriline romaan «Ta on tagasi» («Er ist wieder da», 2012; e.k. Kunst, 2013, tlk Piret Pääsuke). Autor laseb oma provakatiivses esikromaanis Hitleril Berliinis ellu ärgata ja tänapäeva maailmas toimetama hakata. Vermese romaan pole mitte ainult naljakas, vaid ka hoiatav. Kirjanik viiks lugejate peal läbi justkui eksperimenti, testides, kui kaitstud on ühiskond täna tulevaste diktaatorite eest.