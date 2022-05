Ella Rajari Siberi mälestused. «Haigustest, mis siin lapsi rappisid, saime me jagu, kuid nälja vastu ei saanud»

Ühel päeval olin märkamatult omaette ümisenud Solveigi laulu. Kohe kuulsid seda mõned lähedastes voodites lamajad ja palusid mind laulda nii, et nemadki kuuleksid. Mul pole kunagi olnud õiget lauluhäält, aga oma kurbade kaaslaste palvele ei suutnud ma vastu seista. Eriti soojalt ja südamlikult palus mind üks kena noor Tallinna proua. Ta ei olnud eriti raskete haigete hulgast või ei osanud meist keegi seda mõista. Samal õhtul viidi teda veel ülekuulamisele ja naasnult oli ta vaikselt voodisse heitnud ning nähtavasti uinunud. Kogu palat magas sel ööl rahulikult. Nii ei märganud keegi meist öö jooksul midagi, aga hommikuks oli see noor Tallinna proua verest kuivaks jooksnud. Ainult veri voodi all tunnistas toimunust, veri, mis hakkas juba tarretuma.

Vagunid, kuhu meid sisse topiti, olid enne vange täis. Ihulõhnadest kuum õhk ja võõraste higiste kehade puudutused olid valutegevalt võikad. Olin juba vagunis teadvust kaotamas. Ma ei andnud endale aru, kui kaua kestis see kellegi toel ja kellegi vahel vankumine, müksud ja sõim, kuni rong peatus. Kui mind tõugati vagunist välja, kus koirohuhõngust ja suvekuumusest raske õhk meid vastu võttis, kadus mul jalgadest jõud. Kellegi käed rebisid mind sügavikust välja, keegi karjus: «Kas tahtsid ennast ja last rongi alla heita?» Siis seisin juba teistega koos teivasjaama perroonil. Valvurite ja koerte vahel algas jalgsimatk laagri poole. See teelõik oli minule raskeim. Vajusin paaril korral kokku nagu liigestega nuga ega saa tänapäevani aru, millest see oli tingitud. Mäletan, et üks valvesõdureist võttis kanda mu lapse kuni laagriväravani, sealt edasi komberdasin juba ise. Me olime vist kõik hulluse äärel, sest miks tänitas keegi meie endi hulgast mind pea kogu teekonna vältel, et sellistele nõrgukestele ei jäetavatki lapsi ja küll ma veel nägevat, kuidas poeg minult ära võetakse! Kui aeg möödus ja elu normaliseerus niivõrd, kuivõrd ta seal üldse normaliseeruda sai, osutus toosama tänitaja suurepäraseks, abivalmis inimeseks!