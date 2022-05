Kirjandushuvilised asutavad Jaan Kaplinski seltsi

Tartust pärit kirjanik Jaan Kaplinski (22.01.1941 – 08.08.2021) oli ja on maailma mõõtu luuletaja ja mõtleja, Rahvusvahelise Kirjasõna Vabariigi kodanik, nagu ta ennast nimetada armastas. Lisaks avaldatud teostele jäi temast maha ka arvukas käsikirjaline ja digitaalne pärand, mille korrastamine, läbitöötamine ning praegustele ja tulevastele põlvedele kättesaadavaks tegemine on suur ja aeganõudev ettevõtmine, mis vajab võimalikult paljude huviliste ühist tegutsemist.

«Jaan Kaplinski seltsi on vaja tema vaimse pärandi elavana hoidmiseks, et avastada ja jagada Kaplinski loomingus väljenduvaid poeetilisi, filosoofilisi ja maailmatunnetuslikke ideid luule olemuse ja inimeseks olemise, keele ja looduse ühtsuse, kultuuride põimumise kohta,» selgitas seltsi asutamise üks algataja, Tartu Ülikooli emeriitprofessor Marju Lauristin

Seltsi peamiste tegevustena näevad asutajad Jaan Kaplinski humanistliku kirjandusliku ja mõttepärandi uurimist, levitamist ja edasiarendamist, andes selleks välja stipendiume ja preemiaid, korraldades kirjandussündmusi ja konverentse ning tehes koostööd kõrgkoolidega ja teiste kultuuriasutustega nii Eestis kui välismaal. Asutatava seltsiga jääb tihedalt seotuks ka Eesti kirjandusmuuseum. «Juba 1969. aastal hakkas Jaan Kaplinski tooma Eesti Kirjandusmuuseumisse oma materjale - käsikirju, kirjavahetusi ning fotosid. Ta oli ka üks esimesi kirjanikke, kes tõi meile oma materjalidega flopidiskid. Tema mahukas käsikirjaline ja digitaalne pärand on praegu korrastamisel ning töötame selle nimel, et Kaplinski kirjanduslik looming ja mõttevaramu oleksid kõigile kättesaadavad ning saaksid osaleda meie kultuurielus ka tulevikus,» sõnas Eesti Kultuuriloolise Arhiivi juhataja Kristi Metste.

Seltsi asutamispäeva ettekanded kantakse avalikult üle Eesti kirjandusmuuseumi portaalis KirmusTV. Hilisem asutamiskoosolek on kinnine ja mõeldud vaid eelnevalt registreerituile, kuid juba loodud seltsi liikmeteks on oodatud kõik, kellele Jaan Kaplinski looming on olnud ja on jätkuvalt oluline. Seltsiga liituda soovijatel palume võtta ühendust läbi kodulehe www.jaankaplinski.eu.